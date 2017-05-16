SDF за неделю наступления освободили от ИГ* 15 деревень и 44 фермы

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) за шесть дней после возобновления операции по освобождению сирийской Ракки от террористической группировки ИГ* освободили от боевиков 15 деревень и 44 фермы, сообщило курдское агентство Firat.

В частности, за последние сутки освобождено три деревни — аль-Рашид, Абу Кира и аль-Жалеф. Было убито большое количество боевиков, сбит беспилотник, пять боевиков взяты в плен. Сами SDF потеряли четверых бойцов, сообщило агентство.

Ранее сообщалось, что SDF ведут наступление на Ракку одновременно с северо-запада и северо-востока.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийской Ракки от ИГ*. В свою очередь, участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, а их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности, минометов и пулеметов.

Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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