Косачев: США саботируют мирный процесс в Сирии, публикуя доклад госдепа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Появление очередных "сенсационных" и "рассекреченных разоблачений" США про якобы массовые казни в Сирии накануне женевских переговоров свидетельствует о том, что американцы саботируют мирный процесс в САР, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Госдеп США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима" президента Башара Асада в Сирии. И.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс, который зачитал основные положения документа, подтвердил позицию Вашингтона о виновности сирийского правительства в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции. Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".

"Очередные "сенсационные" и "рассекреченные" "разоблачения" США про якобы массовые казни в Сирии и некий крематорий около тюрьмы Седная неподалеку от Дамаска внушают не очень много доверия, слишком уж очевиден ассоциативный ряд", — сказал Косачев РИА Новости во вторник.

По его мнению, налицо попытка придать происходящему в Сирии масштаб не просто трагедии, но "преступления против человечности". Кроме того, содержание обвинений Вашингтона в адрес Дамаска — "слишком прямая отсылка к самым страшным страницам прошлого века, о которых массовая публика в тех же США, как правило, помнит исключительно это", добавил сенатор.

Он также отметил, в какой именно момент появилась данная информация. "Те самые химические ужасы, которыми пестрели западные газеты, удивительно совпали с текущими раундами женевского, а до того и астанинского переговорных процессов и периодом, когда в принципе даже на Западе молча согласились с тем, что Асад не обязательно должен быть убран из сирийского будущего", — сказал парламентарий.

"Сейчас, когда намечается (с учетом договоренностей о зонах деэскалации) качественно новая фаза на переговорах в Женеве, происходящих без США, американцы, похоже, пытаются в очередной раз отвлечь внимание на "режим Асада", тем самым вольно или невольно саботируя мирный процесс", — отметил Косачев. Он подчеркнул, что оппонентам Дамаска нужны "жареные" факты, чтобы уклоняться от Женевы и Астаны. "Но тогда в США должны понимать, что берут на себя немалую ответственность за будущее мирного процесса в Сирии", — заключил сенатор.

Косачев также отметил, что на таких встречах, с участием глав государств, по определению никогда не передаются никакие "секретные данные", для этого в отношениях между любыми странами есть масса других каналов. "Задействованы они или нет в случае с российско-американскими отношениями — это другой вопрос, и он не подлежит комментированию уже по другим причинам, вполне очевидным", — сказал глава комитета СФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>