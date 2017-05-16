Постпред США при ООН потребовала от России признать "ужасы" режима Асада

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли вновь раскритиковала действия президента Сирии Башара Асада. Перечислив очередные голословные обвинения в адрес Дамаска, Хейли призвала Москву признать "ужасы" сирийского режима.
Кроме того, в начале апреля сирийская оппозиция сообщила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которого якобы погибли десятки человек. Тогда Москва призвала расследовать инцидент, однако это не остановило Вашингтон от ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат.
Новые обвинения
Накануне американский госдеп опубликовал новый доклад о "преступлениях режима Асада". По словам исполняющего обязанности помощника главы ведомства Стюарта Джонса, за время конфликта, которые длится в стране более шести лет, Дамаск совершил "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".
В своем докладе госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.
Джонс призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.
Позиция США в ООН
Хейли в своем заявлении, которое американские дипломаты распространили в ООН, возложила часть ответственности Дамаска на Россию и Иран.
"Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием", — отметила Хейли.
"Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам", — говорится в заявлении.
Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.
Не первый раз
Американский постпред не раз критиковала Москву за действия в Сирии. Так, например, в конце апреля она заявила о необходимости давления на Россию, что, по ее мнению, позволит решить конфликт.
Она вновь обвинила Москву в том, что она якобы защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа. По ее мнению, Башар Асад пользуется покровительством России.
"Сейчас все внимание и давление должно быть направлено на Россию, потому что она может положить этому конец, если захочет", — отметила американский постпред.
"Я буду продолжать давить на Совет Безопасности, чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето", — добавила Хейли.
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в ответ заявил, что лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии является соблюдение режима прекращения боевых действий, над чем работают Россия, Турция и Иран.
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Хейли еще резче, назвав американского постпреда "экзальтированной особой".
"Судя по Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Равнение на Вашингтон
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.
Тогда американский лидер также обрушился с критикой на Россию.
59.7%Да, я ожидал(а) от него более грамотной международной политики
4.7%Да, он оказался более способным политиком, чем я предполагал(а)
35.6%Нет, с самого начала было ясно, что он из себя представляет
В сирийском МИД тогда достаточно резко ответили Трампу.
"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", — отметил помощник министра Айман Суссан.
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