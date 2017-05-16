Постпред США при ООН потребовала от России признать "ужасы" режима Асада

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли вновь раскритиковала действия президента Сирии Башара Асада. Перечислив очередные голословные обвинения в адрес Дамаска, Хейли призвала Москву признать "ужасы" сирийского режима.

Запад неоднократно обвинял правительство Асада в совершении военных преступлений. В феврале правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что сирийские власти в тюрьме Седная в период с 2011-го по 2013 год казнили до 13 тысяч человек. В Дамаске эти данные опровергли.

Кроме того, в начале апреля сирийская оппозиция сообщила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которого якобы погибли десятки человек. Тогда Москва призвала расследовать инцидент, однако это не остановило Вашингтон от ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат.

Новые обвинения

Накануне американский госдеп опубликовал новый доклад о "преступлениях режима Асада". По словам исполняющего обязанности помощника главы ведомства Стюарта Джонса, за время конфликта, которые длится в стране более шести лет, Дамаск совершил "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".

К уже привычным обвинения в адрес Асада о бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химоружия, и незаконном преследовании оппозиции американские чиновники добавили новую "страшилку". По их мнению, власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы "скрывать казни заключенных".

В своем докладе госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

Джонс призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.

Позиция США в ООН

Хейли в своем заявлении, которое американские дипломаты распространили в ООН, возложила часть ответственности Дамаска на Россию и Иран.

"Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием", — отметила Хейли.

"Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам", — говорится в заявлении.

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН 25 января. Сенат утвердил экс-губернатора Южной Каролины в должности постпреда практически единогласно — 96 голосов против четырех.

Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.

Не первый раз

Американский постпред не раз критиковала Москву за действия в Сирии. Так, например, в конце апреля она заявила о необходимости давления на Россию, что, по ее мнению, позволит решить конфликт.

"Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим", — заявила Хейли тогда на заседании Совета Безопасности ООН.

Она вновь обвинила Москву в том, что она якобы защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа. По ее мнению, Башар Асад пользуется покровительством России.

"Сейчас все внимание и давление должно быть направлено на Россию, потому что она может положить этому конец, если захочет", — отметила американский постпред.

"Я буду продолжать давить на Совет Безопасности, чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето", — добавила Хейли.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в ответ заявил, что лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии является соблюдение режима прекращения боевых действий, над чем работают Россия, Турция и Иран.

"Ни от вас, ни от западных коллег мы не услышали ни одного слова, что вы делаете, чтобы облегчить ситуацию, как вы влияете на подконтрольные вам умеренную или неумеренную оппозицию", — сказал российский дипломат, обращаясь к американской коллеге.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Хейли еще резче, назвав американского постпреда "экзальтированной особой".

"Судя по Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Равнение на Вашингтон

Никки Хейли есть на кого равняться в своих нападках на Асада. В середине апреля президент США Дональд Трамп вовсе назвал сирийского лидера "животным".

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

Тогда американский лидер также обрушился с критикой на Россию.

"Путин поддерживает человека (Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — подчеркнул Трамп.

В сирийском МИД тогда достаточно резко ответили Трампу.

"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", — отметил помощник министра Айман Суссан.

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