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Война в Сирии
Война в Сирии

Постпред США при ООН потребовала от России признать "ужасы" режима Асада

08:2016.05.2017
(обновлено: 08:34 16.05.2017)
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© AP Photo / Richard DrewПостпред США в ООН Никки Хейли. Архивное фотоПостпред США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли вновь раскритиковала действия президента Сирии Башара Асада. Перечислив очередные голословные обвинения в адрес Дамаска, Хейли призвала Москву признать "ужасы" сирийского режима.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Запад неоднократно обвинял правительство Асада в совершении военных преступлений. В феврале правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что сирийские власти в тюрьме Седная в период с 2011-го по 2013 год казнили до 13 тысяч человек. В Дамаске эти данные опровергли.

Кроме того, в начале апреля сирийская оппозиция сообщила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которого якобы погибли десятки человек. Тогда Москва призвала расследовать инцидент, однако это не остановило Вашингтон от ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе

Новые обвинения

Накануне американский госдеп опубликовал новый доклад о "преступлениях режима Асада". По словам исполняющего обязанности помощника главы ведомства Стюарта Джонса, за время конфликта, которые длится в стране более шести лет, Дамаск совершил "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".

Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© REUTERS / Stephanie Keith
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К уже привычным обвинения в адрес Асада о бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химоружия, и незаконном преследовании оппозиции американские чиновники добавили новую "страшилку". По их мнению, власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы "скрывать казни заключенных".

В своем докладе госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

Джонс призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.

Позиция США в ООН

Хейли в своем заявлении, которое американские дипломаты распространили в ООН, возложила часть ответственности Дамаска на Россию и Иран.

"Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием", — отметила Хейли.

"Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам", — говорится в заявлении.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН 25 января. Сенат утвердил экс-губернатора Южной Каролины в должности постпреда практически единогласно — 96 голосов против четырех.

Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.

Не первый раз

Американский постпред не раз критиковала Москву за действия в Сирии. Так, например, в конце апреля она заявила о необходимости давления на Россию, что, по ее мнению, позволит решить конфликт.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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"Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим", — заявила Хейли тогда на заседании Совета Безопасности ООН.

Она вновь обвинила Москву в том, что она якобы защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа. По ее мнению, Башар Асад пользуется покровительством России.

"Сейчас все внимание и давление должно быть направлено на Россию, потому что она может положить этому конец, если захочет", — отметила американский постпред.

"Я буду продолжать давить на Совет Безопасности, чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето", — добавила Хейли.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в ответ заявил, что лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии является соблюдение режима прекращения боевых действий, над чем работают Россия, Турция и Иран.

Военный парад в Иране
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
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"Ни от вас, ни от западных коллег мы не услышали ни одного слова, что вы делаете, чтобы облегчить ситуацию, как вы влияете на подконтрольные вам умеренную или неумеренную оппозицию", — сказал российский дипломат, обращаясь к американской коллеге.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Хейли еще резче, назвав американского постпреда "экзальтированной особой".

"Судя по Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Равнение на Вашингтон

Президент США во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне, США. 28 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Pool/Jim Lo Scalzo
"Стодневка" Трампа: "изоляция" России и обострение всех конфликтов
Никки Хейли есть на кого равняться в своих нападках на Асада. В середине апреля президент США Дональд Трамп вовсе назвал сирийского лидера "животным".

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

Тогда американский лидер также обрушился с критикой на Россию.

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"Путин поддерживает человека (Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — подчеркнул Трамп.

В сирийском МИД тогда достаточно резко ответили Трампу.

"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", — отметил помощник министра Айман Суссан.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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