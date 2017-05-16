Постпред США при ООН призвала Россию признать "ужасы сирийского режима"

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала Россию "признать ужасы сирийского режима".

Госдепартамент США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (президента Башара) Асада" в Сирии. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Стюарт Джонс, который зачитал основные положения документа, подтвердил позицию Вашингтона о виновности правительства в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.

Он также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".

"В то время как Асад несет основную ответственность за свою жестокость, на его союзников в России и Иране также ложится тяжелое бремя. Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием. Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам", — говорится в заявлении, распространенном постпредством США при ООН.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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