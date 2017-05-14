Лавров рассказал, что около часа обсуждал с Трампом сирийскую проблему

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Воскресное время" рассказал, что около часа обсуждал с президентом США Дональдом Трампом проблему Сирии.

Визит министра в Вашингтон состоялся на этой неделе.

"Мы около двух часов работали с (госсекретарем США — ред.) Рексом Тиллерсоном, а потом чуть меньше часа уже в Белом доме много обсуждали Сирию с президентом США Дональдом Трампом (как я уже рассказывал на пресс-конференции в Вашингтоне), прежде всего, с точки зрения заделов, созданных в прошлом году и продолженных уже с новой администрацией", — сказал Лавров.

По его словам, речь идет о том, чтобы Россия и США вместе с другими крупными "игроками" на Ближнем Востоке, такими, как Турция, Иран, страны Персидского залива, воздействовали на различные сирийские стороны, "побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции СБ ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов".

"В этом вопросе мы имеем с американцами взаимопонимание. Другое дело, что договориться в принципе о таких вещах легче, чем реализовать их на практике, учитывая, что "на земле" в Сирии много "игроков": прежде всего, сами сирийские стороны, ИГИЛ*, "Джабхат ан-Нусра"*, те, кто с ней сотрудничает", — подчеркнул Лавров.

"Поэтому особо важное значение имеет то самое размежевание, о котором мы договаривались еще с администрацией Барака Обамы, но которое она выполнить не смогла", — отметил он.

* Террористические группировки, запрещенные в России.