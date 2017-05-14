Сирийские жители получили почти пять тонн российской гумпомощи за сутки

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели 10 гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых свыше 1,4 тысячи местных жителей получили почти пять тонн гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено 10 гуманитарных акций, из них: акции проведены в городе Алеппо, местному населению доставлено 1,8 тонны продуктов питания; акции проведены в провинции Эль-Кунейтра, местному населению выдана 1 тонна продовольственных наборов; акция проведена в провинции Латакия, доставлено 1,9 тонны продовольственных наборов и постельных принадлежностей", — говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составил 4,7 тонны, гуманитарную помощь получили 1421 человек. Общее количество проведенных гуманитарных акций в Сирии составило – 1210.

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