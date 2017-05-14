Россия и Турция рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — два, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск – 3, Латакия – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как рассказали в ведомстве, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным Минобороны РФ, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1495. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений и равно 218.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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