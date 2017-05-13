Замглавы МИД обсудил с сирийским послом переговоры в Астане и Женеве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил прошедшие переговоры по Сирии в Астане и предстоящие межсирийские консультации в Женеве с послом САР в Москве Риядом Хаддадом, сообщили в российском министерстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию ситуации в САР и вокруг нее. Основное внимание было уделено итогам четвертой Международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая сего года, важным результатом которой стало подписание меморандума о создании зон деэскалации. Был также рассмотрен ряд вопросов к намеченному на 16-19 мая очередному раунду межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Богданов также встретился с руководителем делегации "Московской платформы" на женевских переговорах Кадри Джамилем.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.