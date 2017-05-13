Российские военные доставили гуманитарную помощь в пригород Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 мая – РИА Новости. Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии поселок Скубин, где живут много беженцев из других районов страны, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Местные жители говорят, что еще несколько лет назад этого поселка не было – он вырос после того, как на сирийское побережье устремились тысячи беженцев из опасных районов Сирии, охваченных гражданской войной. Теперь тут выросли двух-трехэтажные дома, кипит торговля, работают мастерские. И все-таки люди живут в стесненных условиях, у многих нет работы или кормильцы погибли на войне. Большинству из них пришлось оставить свои дома и рабочие места в Идлибе, Ракке, Дейр-эз-Зоре – там, где теперь хозяйничают исламисты – и устремиться сюда, в безопасные районы.

Получить гуманитарную помощь пришла Фируз Ахмад – мать шестерых детей. Ее старший сын был полковником сирийской армии, оборонял авиабазу "Ат-Табка" в провинции Ракка. Это один из самых опасных участков на фронте, базу несколько раз брали штурмом боевики ИГ. Там мужчина и погиб, после чего без средств к существованию остались его сестры и братья. Второй ее сын был тяжело ранен на войне.

"Прокормить шестерых детей очень трудно, особенно когда ты лишаешься кормильца, — признается Фируз Ахмад. — Поэтому мы очень благодарны России за гуманитарную помощь. Это хорошее подспорье". К раздаче помощи она пришла с пожилым мужем Расимом Камилем Сахли. Он сейчас тоже безработный. Каждый получил по большому пакету помощи.

"По просьбе губернатора Латакии был доставлен груз в поселок Скубин. Сегодня доставили 1,5 тонны гуманитарной помощи", — рассказал журналистам офицер центра по примирению, подполковник Денис Андронов. По его словам, сегодня паек "усиленный", весом целых пять килограммов – мясные консервы, рис, сахар, чай.

Накануне визита российских военных в Скубин здесь были составлены списки наиболее нуждающихся местных жителей – при раздаче гуманитарной помощи упор был сделан именно на них. Зато и местные жители, ждавшие офицеров, встретили их со всей благодарностью – дети, например, даже приносили букетики цветов. Некоторые взрослые прослезились – правительство Сирии и гуманитарные организации стараются им помогать, но помощи все равно не хватает.

Со своим сыном, сжимающим в руках цветы для россиян, пришла Самира Аля Джамифади. "Жизнь в Сирии очень тяжелая, поэтому мы благодарны России за ее помощь. Сегодня я сварю своим детям рис с мясом", — пояснила она. Ее маленький сын подарил букет одному из военных.

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