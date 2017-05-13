Российские военные доставили гуманитарную помощь в пригород Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 мая – РИА Новости. Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии поселок Скубин, где живут много беженцев из других районов страны, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Получить гуманитарную помощь пришла Фируз Ахмад – мать шестерых детей. Ее старший сын был полковником сирийской армии, оборонял авиабазу "Ат-Табка" в провинции Ракка. Это один из самых опасных участков на фронте, базу несколько раз брали штурмом боевики ИГ. Там мужчина и погиб, после чего без средств к существованию остались его сестры и братья. Второй ее сын был тяжело ранен на войне.
"Прокормить шестерых детей очень трудно, особенно когда ты лишаешься кормильца, — признается Фируз Ахмад. — Поэтому мы очень благодарны России за гуманитарную помощь. Это хорошее подспорье". К раздаче помощи она пришла с пожилым мужем Расимом Камилем Сахли. Он сейчас тоже безработный. Каждый получил по большому пакету помощи.
Накануне визита российских военных в Скубин здесь были составлены списки наиболее нуждающихся местных жителей – при раздаче гуманитарной помощи упор был сделан именно на них. Зато и местные жители, ждавшие офицеров, встретили их со всей благодарностью – дети, например, даже приносили букетики цветов. Некоторые взрослые прослезились – правительство Сирии и гуманитарные организации стараются им помогать, но помощи все равно не хватает.
Со своим сыном, сжимающим в руках цветы для россиян, пришла Самира Аля Джамифади. "Жизнь в Сирии очень тяжелая, поэтому мы благодарны России за ее помощь. Сегодня я сварю своим детям рис с мясом", — пояснила она. Ее маленький сын подарил букет одному из военных.
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