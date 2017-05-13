СМИ: при авиаударе западной коалиции по Сирии погибли пять мирных жителей

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В результате авиаудара коалиции во главе с США по населенному пункту на северо-востоке Сирии погибли пять мирных жителей, сообщает Al Jazeera со ссылкой на неназванные источники.
Также сообщается, что два дня назад в результате ночного авиаудара со стороны ВВС коалиции во главе с США по деревне Эс-Салахия на севере Ракки также были жертвы среди мирных жителей – 11 человек, четверо из которых дети.
Ранее Пентагон заявил, что 352 мирных жителя человека стали жертвами авидаударов западной коалиции по Сирии и Ираку.
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