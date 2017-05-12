МИД: к прибытию экспертов в Хан-Шейхун воронки от взрывов могут перекопать

ВЕНА, 12 мая – РИА Новости. Москва допускает, что к моменту прибытия независимых инспекторов для расследования предполагаемой химатаки в сирийском Хан-Шейхуне воронки от взрывов могут быть перекопаны, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Воронки от взрывов к моменту приезда инспекторов, если они всё-таки приедут, могут быть уже перекопаны или заасфальтированы, чтобы спрятать улики или помешать расследованию — вполне вероятный сценарий", — сказал Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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