В МИД прокомментировали сообщения о поставках гаубиц в Сирию

ВЕНА, 12 мая — РИА Новости. Поставки российского вооружения в Сирию ведутся в рамках законного сотрудничества с Дамаском и сопровождаются активными политическими усилиями по урегулированию. Об этом заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Москва отправила в Сирию около 20 гаубиц М-30. Такие орудия уже состоят на вооружении сирийской армии и есть на хранении в России.

По мнению собеседника агентства, западные СМИ "очень искусственно заостряют этот вопрос, ничего драматического в военных поставках в Сирию нет, они начались не сегодня и не вчера, и наверняка будут продолжены".

"Это совершенно законное военно-техническое сотрудничество между законными властями двух стран. Никаких запретов, никаких оружейных эмбарго по линии ООН в отношении Сирии нет", — подчеркнул Ульянов.

Он обратил внимание на активные политические усилия по урегулированию ситуации, которые Москва предпринимает параллельно с оружейными поставками.

"На днях в Астане был сделан существенный шаг в этом направлении. Так что какие-либо истерики на этот счет следует воспринимать в качестве элемента информационной войны, которая ведется против Российской Федерации", — заключил дипломат.