Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Сирии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри обменялись мнениями по проблематике кризиса в Сирии с учетом прошедшей 3-4 мая в Астане международной встречи высокого уровня, говорится в распространенном в пятницу сообщении российского МИД.

"В ходе беседы министры обменялись мнениями по проблематике сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов прошедшей 3-4 мая в городе Астане четвертой международной встречи высокого уровня по Сирии. Обсуждены конкретные совместные шаги в рамках содействия политическому урегулированию вооруженного конфликта в САР", — информировали в МИД РФ.

В сообщении отмечается, что оба министра подтвердили настрой на укрепление российско-египетского диалога и взаимодействия в различных сферах.

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