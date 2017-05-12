Премьер Турции рассказал о договоренности с США по сирийским курдам

АНКАРА, 12 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Вашингтон заверил Анкару в том, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) не останутся в сирийской Ракке после ее освобождения от террористической группировки "Исламское государство"*, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Турции, утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

"Мы давно говорили США, что нельзя бороться с одной террористической организацией с помощью другой, и передавали им свою обеспокоенность. Они тоже не очень довольны создавшейся обстановкой, но, по их словам, вынуждены так поступать. Мы с этим не согласны. США заявили, что готовы к любому виду сотрудничества с Турцией в борьбе с РПК, в том числе к обмену разведданным, контролю за финансовыми источниками РПК. Они также заверили, что после операции в Ракке YPG там не останется, и демографических изменений не будет", — сказал Йылдырым, который находится с визитом в Великобритании, в эфире телеканала NTV.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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