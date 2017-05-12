Источник сообщил о поставках США вооружения курдским формированиям в Сирии

МЕРСИН (Турция), 12 мая — РИА Новости. Отряды Демократических сил Сирии (SDF), в состав которых в том числе входят курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), вечером 11 мая получили оружие и бронетехнику от США в соответствии с указом американского президента Дональда Трампа об осуществлении поставок тяжелого вооружения курдам в Сирии, сообщил РИА Новости источник в Сирийских демократических силах.

Ранее стало известно, что Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, несмотря на возражения Турции.

"После того, как президент США Дональд Трамп принял решение о поставке нам вооружения, вчера вечером мы получили бронетехнику и тяжелое вооружение. Мы получили в большом количестве автомобили Hummer. Также были доставлены танки, минометы, ракеты с тепловым наведением. Оружие и бронетехника были доставлены по суше с территории Иракского Курдистана к КПП Семелка, а затем направлены в регион Рожава. Оттуда вооружение на фурах было доставлено в район Кобани и на юг Тель-Абьяда (к северу от Ракки). Это оружие и бронированные автомобили Hummer будут активно использоваться в ходе продолжающейся операции по освобождению Ракки, в частности, во время штурма города", — сказал собеседник агентства.

Ранее возможность поставок оружия курдам вызывала острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

"Сирийские демократические силы" при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ*. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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