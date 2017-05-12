РФ допускает возможность участия США в группах по зонам деэскалации в САР

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. РФ не исключает, что США будут участниками рабочей группы по зонам деэскалации в Сирии, этот вопрос обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Контакты идут, этим занимаются три страны-гаранта (Россия, Иран, Турция — ред.), я думаю, что могут быть привлечены другие страны, особенно страны-наблюдатели, которые участвуют в астанинском процессе, может быть ещё кто-то", — заявил Богданов.

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли принимать участие США в работе этих групп, Богданов заявил: "Я не исключаю".

"Сейчас контакты идут, наш министр был в Вашингтоне, и на других уровнях у нас идут контакты с нашими американскими партнёрами", — отметил он.

Четыре раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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