Силы самообороны сирийских курдов вывесили флаги РФ на границе с Турцией

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Флаги Сирии и России вывешены в районе Африн сирийской провинции Алеппо, контролируемом силами самообороны сирийских курдов, в непосредственной близости от границы с Турцией, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По информации жителей приграничных турецких селений Акчабаглар и Демирышык, российские флаги размещены по периметру границы в различных точках района, контролируемого сирийскими курдами.

Местные источники сообщают, что целью вывешивания флагов является желание курдов обезопасить контролируемые ими районы и предотвратить вероятные удары со стороны отрядов сирийской оппозиции и ВС Турции.

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По информации агентства, наряду с продолжающимся строительством модульной бетонной стены вдоль границы с Сирией, турецкая армия усилила линию обороны на этом участке границы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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