Эксперт: американские СМИ стали мягче к Трампу после удара по базе в Сирии
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принимая решение о нанесении ударов по сирийской авиабазе Шайрат, хотел продемонстрировать силу, и ему это удалось, так как после ударов в САР тон американских СМИ в его отношении смягчился, заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.
"Трамп, принимая решение об авиаударах по сирийской базе Шайрат, хотел просто продемонстрировать силу", — сказал собеседник агентства. По его словам, за одну ночь "тон дискуссий в американских СМИ изменился".
"Перед этим в США 24 часа в сутки шли дискуссии о том, насколько плох Трамп, насколько он коррумпирован. Но как только он приказал нанести авиаудар в Сирии, для американцев он немедленно стал настоящим президентом", — отметил Кузник.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости . ВМС СШАПерейти в фотобанкРаспоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsОднако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
© REUTERS / Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsПо предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.