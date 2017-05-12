Эксперт: американские СМИ стали мягче к Трампу после удара по базе в Сирии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принимая решение о нанесении ударов по сирийской авиабазе Шайрат, хотел продемонстрировать силу, и ему это удалось, так как после ударов в САР тон американских СМИ в его отношении смягчился, заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.

"Трамп, принимая решение об авиаударах по сирийской базе Шайрат, хотел просто продемонстрировать силу", — сказал собеседник агентства. По его словам, за одну ночь "тон дискуссий в американских СМИ изменился".

"Перед этим в США 24 часа в сутки шли дискуссии о том, насколько плох Трамп, насколько он коррумпирован. Но как только он приказал нанести авиаудар в Сирии, для американцев он немедленно стал настоящим президентом", — отметил Кузник.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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