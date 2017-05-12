Американский эксперт сравнил подходы России и США по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия демонстрирует более гибкий подход в вопросе сирийского урегулирования, чем США, заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.

"Россия демонстрирует более гибкий подход, чем США. Москва работает с теми международными игроками, которые имеют вес в регионе, это Турция и Иран", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что "российская сторона предпринимает достаточно много позитивных шагов в отношении сирийского урегулирования, включая прошедшую недавно встречу в Астане".

Четыре раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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