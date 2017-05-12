Эксперт заявил о необходимости сотрудничества России и США по Сирии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение сирийского кризиса требует вовлеченности и сотрудничества многих акторов, однако оно однозначно невозможно без взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.

"Касательно возможности сотрудничать в той или иной области, то у Москвы и Вашингтона она есть. Возможность работать вместе в Сирии. Нет и речи о нахождении какого-либо решения сирийского кризиса, если РФ и США не станут сотрудничать", — сказал эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что "российский президент прав, говоря, что, если в Сирии немедленно отстранить президента Башара Асада от власти, то это будет на руку террористам, группировки "Исламское государство"* и "Нусра"* могут получить преимущество".

Он добавил, что двум странам необходимо работать вместе в борьбе с терроризмом, с изменением климата, и особенно в том, что касается ядерного оружия.

"Это сумасшествие, но мы до сих пор имеем нацеленное друг на друга оружие. Мы должны немедленно это прекратить", — подчеркнул американский аналитик.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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