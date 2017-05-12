Лавров: Москва надеется на более предментный разговор по зонам деэскалации

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 12 мая — РИА Новости. Россия, Турция и Иран в настоящее время проводят контакты со странами, которые потенциально могут направить своих наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, в Москве надеются на более предметный разговор на эту тему, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что согласно договоренности о создании зон деэскалации, для обеспечения их функционирования могут привлекаться наблюдатели из третьих стран по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с официальным Дамаском.

"Мы сейчас проводим контакты с потенциальными участниками этого процесса. Рассчитываю, что через некоторое время сможем уже более предметно обсуждать это с нашими партнерами", — сказал журналистам российский министр.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, ряд районов на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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