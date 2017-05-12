Лавров заявил, что не обсуждал с Трампом наблюдателей от США в Сирии

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 12 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном возможность направления Вашингтоном своих наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии.

"Мы этого не обсуждали. Мы просто сказали, что будем приветствовать любой вклад Соединенных Штатов в реализацию этой концепции, тем более что именно Дональд Трамп говорил о важности создания таких очагов безопасности, где население может свободно вздохнуть", — сказал журналистам российский министр.

Лавров провел переговоры с Тиллерсоном в среду в Вашингтоне, затем главу МИД РФ принял Трамп.

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