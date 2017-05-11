Асад заявил, что Запад использует двойные стандарты в отношении Сирии

МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обвинил Запад в политике двойных стандартов по отношению к Сирии, для решения конфликта в стране, по его мнению, важны приверженность обязательствам и последовательность со стороны международных игроков.

"Любое решение проблемы нуждается в определенных элементах… Главное – обязательность. Вы (Белоруссия) являетесь страной, которая выполняет обязательства. Белоруссия заявляет то же самое, что заявляла и в начале кризиса. Принципы, на которых строится ваша политика в отношении Сирии, те же, что и в отношении белорусского народа, те же принципы и в позиции по Украине. Это важно, поскольку позволяет сыграть определенную роль в любом кризисе, и в этом мы нуждаемся в Сирии", — сказал Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, которое было показано в четверг.

"Двойные стандарты — основной принцип политики Запада. На этом фоне выделяется Белоруссия", — констатировал президент Сирии.

Он подчеркнул, что Белоруссия продолжает поддерживать отношения с Сирией, несмотря на давление Запада на Минск. "Белоруссия вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии", — заявил Асад.

По его словам, "есть группа стран-колонизаторов, их не волнуют чужие интересы". "Есть значительная часть мирового сообщества, которая знает правду, но молчит, опасаясь реакции сильного Запада. Лишь немногие говорят правду, эти страны соблюдают этику, например, Белоруссия, Россия, Иран. Эти страны не идут слепо за Западом, поэтому они считаются недемократическими либо их клеймят", — подчеркнул сирийский президент.

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