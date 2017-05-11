Асад считает, что переговоры в Женеве ничего не принесли

МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что переговоры по урегулированию в САР в Женеве ничего не принесли.

"Что касается Женевы (переговоров – ред.), она до сих пор остается лишь местом встречи для СМИ. Ни на одной из женевских встреч не было сделано ничего конкретного, даже миллионной доли процента", — заявил Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанному в четверг.

По его словам, целью этого процесса было добиться от сирийских властей уступок.

"Я не пойду ни на одну уступку, поскольку президент не имеет права на уступки национального масштаба. Такие решение принимаются на общенациональном, общенародном уровне, для этого необходим референдум. Я могу уступить в личных вопросах, но не в том, что касается суверенитета, нацинтересов, конституции и независимости".

Касательно переговоров в Астане, президент Сирии отметил, что это была инициатива России, к которой позже присоединились Иран и Турция.

"Встреча в Астане стала давать результаты через многочисленные попытки прекращения огня. Последняя попытка, названная зоной деэскалации", — отметил он.

"Как принцип, российская инициатива правильная, мы ее поддержали изначально. Чтобы говорить о результате, придется какое-то время подождать: мы не знаем, воспользуются ли группировки этим шансом. Более ранние инициативы проваливались не потому, что были неправильными, а проваливались из-за вмешательства некоторых стран, которые способствовали росту военной эскалации", — отметил Асад.

Он добавил, что "любая эскалация обречена на провал, потому что сирийские и российские вооруженные силы с поддержкой Ирана и "Хезболлы" ударят по любому движению террористов, которые пытаются нарушить договоренности об этих зонах (деэскалации – ред.)".

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