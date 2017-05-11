Богданов рассказал, чем отличаются позиции Трампа и Обамы по Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Подходы новой администрации США по сирийской проблематике деидеологизированы, президент Дональд Трамп и его окружение должны мыслить практическими категориями, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Надежда на то, что новая администрация, Трамп — человек деловой, он любит конкретный результат. Мы уже отмечаем, что подходы деидеологизированы. И он, и его окружение — это люди из бизнеса. И они должны мыслить практическими категориями. И мы надеемся, что жизнь в конечном итоге будет все расставлять по своим местам", — сказал Богданов.

Отвечая на вопрос, возможно ли соединить два совершенно разных подхода в присутствии Ирана и США в Сирии, Богданов отметил, что это сложно.

"Сложно, конечно, сложно. Никаких иллюзий здесь не должно быть. Американцы в целом приветствовали переговоры в Астане, говорили, что Астана — это хорошо, а Иран — это плохо, что-то типа того, что мы отмечаем роль России и Турции в астанинском процессе, и сам процесс хороший, результаты хорошие, но Иран ведет неконструктивную политику в регионе, и мы не можем его хвалить ни при каких условиях. Естественно, здесь есть противоречие и проблема. Это требует дополнительных политических и дипломатических усилий, будем продолжать работу", — сказал Богданов.

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