Эгеланн: у ООН есть вопросы по меморандуму о зонах деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 11 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия, Иран и Турция сообщили ООН, что намерены вести работу по реализации меморандума из Астаны открыто, но у организации остаются вопросы, заявил журналистам помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Сейчас Россия, Турция и Иран объясняют нам, что они будут работать открыто и активно с ООН и гуманитарными партнерами, чтобы реализовать это соглашение. У нас есть миллион вопросов и озабоченностей, но я думаю, у нас нет такой роскоши, как у некоторых, быть циничными и говорить, что ничего не получится. У нас должно получиться", — сказал он.

Эгеланн при этом не назвал те вопросы, которые есть у ООН в отношении меморандума. Но отметил, что ООН до сих пор имеет проблемы с получением разрешений от правительства Сирии для провода гуманитарных конвоев.

Четыре раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.