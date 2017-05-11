Де Мистура: новый раунд переговоров по Сирии в Женеве пройдет 16-19 мая

ЖЕНЕВА, 11 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве пройдет 16-19 мая и будет больше похож на бизнес-встречи, его краткость объясняется необходимостью закрепить успехи "Астаны", заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы готовим новый раунд межсирийских переговоров на следующей неделе. Они начнутся 16 мая, и мы нацелены на их завершение 19 мая. Это будут относительно короткие (дискуссии), больше похожие на бизнес-встречи", — сказал он.

По словам де Мистуры, для этого есть несколько причин. "Во-первых, после встречи в Астане, которые мы посетили, появились договорённости, которые мы рассматриваем как исключительно потенциально многообещающие. И мы хотим как можно больше связать эти результаты с политическим горизонтом", — сказал он.

Четыре раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Спецпосланник ООН по Сирии отметил, что необходимо "ковать железо, пока оно горячо" и не терять возможностей, которые предоставили результаты в Астане. "Во-вторых, как вы знаете, начинается священный месяц Рамадан. Это не причина останавливать переговоры, но он определенно имеет влияние", — сказал он.

Де Мистура добавил, что намерен использовать новый подход к переговорам и сделать их больше похожими на бизнес-встречи. В том числе потому, что в основном здании женевского офиса ООН будут проходить другие встречи, и офис спецпосланника будет вынужден проводить переговоры в меньших помещениях.

"Это будут более интимные встречи, в более маленьких комнатах, где мы сможем смотреть друг другу в глаза. Но через посредника. Потому что мы можем достичь гораздо большего при переговорах через посредника", — добавил он.

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