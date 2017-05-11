Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — три, говорится информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – три, Латакия – два, Хама – два, Алеппо – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения, из них в провинциях Хама – два, Дамаск – одно", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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