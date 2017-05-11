Путин лично наградит спецназовцев, сдерживавших в Сирии натиск 300 боевиков

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично вручит награды группе офицеров Сил специальных операций Минобороны России, которые два дня сдерживали многократно превосходивших их по численности боевиков в Сирии, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да",- сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Российские телеканалы "Первый канал" и "Россия-24" в среду сообщили, что 16 российских офицеров из Сил специальных операций вышли на передовой рубеж в провинции Алеппо, чтобы передать координаты целей для наведения авиации, когда их атаковали боевики. Российских военных обстреливали из установок "Град", артиллерии, минометов и танка. Офицеры решили принять бой и почти двое суток сдерживали натиск около 300 боевиков, точным огнем уничтожили танк противника, две боевые машины пехоты и начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником внутри. Боевики понесли серьезные потери и отступили, российским военным потерь удалось избежать. По данным командира российской группы, их атаковали террористы из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". Он обратил внимание на серьезную экипировку террористов, у которых, в том числе, нашли зарубежные медпрепараты.

Все отличившиеся в бою в провинции Алеппо военнослужащие, по данным российских телеканалов, представлены к высоким государственным наградам, а командир группы — к званию Героя России.

"Первый канал" показал в эфире представление Минобороны президенту РФ о наградах для офицеров, на документе Путин написал: "Согласен. Вручу лично".

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