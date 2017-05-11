Курды намерены "построить свободную Сирию" с помощью американского оружия

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сирийские курды намерены с помощью американского оружия "построить свободную Сирию", говорится в заявлении официального представителя курдского ополчения YPG Редура Хелиля (Rêdûr Xelîl).
В среду президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с "Исламским государством"*, несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения от ИГ* города Ракка, в том числе минометы и пулеметы.
Хелиль приветствовал решение США, одновременно назвав его "запоздалым". "Несмотря на то, что решение Белого дома официально предоставить оружие YPG принято немного поздно, оно стало свидетельством доверия к нашим силам, сражающимся против ИГ* и всех террористических бандгрупп… YPG доказала всему миру, особенно международным коалиционным силам, что это главная сила, борющаяся с терроризмом. До этого решения США наши силы долго испытывали нехватку (оружия – ред.)", — говорится в заявлении официального представителя YPG.
Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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