"Сирийские демократические силы" возобновили наступление на Ракку

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские и арабские отряды, объявили о возобновлении наступления на город Ракка на севере страны, приостановленного после авиаударов Турции по позициям SDF, говорится в заявлении штаба операции "Гнев Евфрата".

"Четвертая стадия операции "Гнев Евфрата" началась после 15-дневной паузы… Наши силы начали наступать в 18:00 9 мая и продвинулись на семь километров, освободив деревни Эль-Целай и Мейселум и окрестности. Наши силы усилят осаду противника и будут приближаться к городу (Ракка) со всех сторон", — говорится в заявлении.

"У нас есть воля и сила для достижения предстоящей победы", — заверили SDF.

SDF также поблагодарили международную коалицию во главе с США, "которая находится рядом с нашими силами и наносит удары по бандитам в воздушных и наземных операциях".

Освобождение Ракки от боевиков ИГ* было приостановлено после того, как 25 апреля Турция произвела авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака. Турция считает эти формирования связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным генштаба ВС Турции, погибли около 70 членов курдских формирований.

При этом международная коалиция помогает SDF в борьбе с ИГ*. Президент США Дональд Трамп подписал постановление о поставкам SDF тяжелого вооружения.

Накануне SDF объявили о полном освобождении от ИГ* города Табка в 30 км к западу от Ракки.

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