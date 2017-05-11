В Сирии не менее 20 человек погибли при взрывах на складе боеприпасов ИГ*

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Не менее 20 человек погибли при взрывах на складе боеприпасов запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии, передает агентство Синьхуа.
Сообщается, что в доме, который боевики использовали в качестве хранилища боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, в среду вечером произошло три взрыва.
В результате взрывов было разрушено 15 домов и несколько автомобилей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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