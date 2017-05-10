Лавров и Теллерсон обсудили деэскалацию и урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили деэскалацию, гуманитарную ситуацию и политическое урегулирование в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность разгрома ИГ* (террористическая группировка запрещена в РФ — ред.), деэскалацию насилия в Сирии и то, чтобы гуманитарная помощь дошла до сотен тысяч гражданских лиц по всей стране. Кроме того, госсекретарь и министр иностранных дел вновь подтвердили поддержку женевского процесса под руководством ООН, который играет центральную роль в международных усилиях по достижению постоянного разрешения конфликта", — заявила Науэрт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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