Россия будет приветствовать вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Россия будет приветствовать любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

"Идея изначально высказывалась США: президентом Трампом и госсекретарем. Мы использовали формат Астаны, чтобы ее хоть как-то начать продвигать в практическом плане, и вклад США будем приветствовать любой. Говорить об этом должны те, кто занимается профессионально ситуацией "на земле", кто владеет этой ситуацией", — сказал он.

По его словам, "у нас есть возможности этот процесс продвигать и в Астане, и Женеве".

"И сегодня у нас общее понимание, что как активные участники процесса сирийского урегулирования мы продолжим эти контакты вместе с другими ключевыми игроками, прежде всего, странами региона", — заявил Лавров.

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