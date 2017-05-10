Трамп подчеркнул необходимость совместной работы с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость совместной работы по Сирии, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп подчеркнул необходимость совместно работать над окончанием конфликта в Сирии, в частности он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия сдержала режим (президента САР Башара) Асада, Иран и подручных Ирана", — говорится в сообщении.

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