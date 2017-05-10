Лавров обсудил с Трампом и Тиллерсоном Сирию и создание зон деэскалации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсуди с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном создание зон деэскалации в Сирии.

"Подробно говорили о Сирии, в том числе в контексте тех идей, которые сейчас сформулированы в отношении создания зон деэскалации. У нас общее понимание, что это должно быть шагом к прекращению насилия по всей территории Сирийской Арабской республики, шагом, который поможет решать гуманитарные проблемы и который поможет создать прочные основы для того, чтобы двигаться к политическому урегулированию на основе резолюции Совета Безопасности 2254", — сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

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