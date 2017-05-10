Госдеп назначил награду в $10 миллионов за информацию о главаре "Ан-Нусры"*

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США предложили 10 миллионов долларов за информацию о главаре запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* Абу Мухаммаде аль-Джулани, сообщил в заявлении госдепартамент.

"Джебхат ан-Нусра" известна также как подразделение "Аль-Каиды" в Сирии и основная группировка в экстремистской коалиции "Тахрир аш-Шам".

Это первая награда, которую США назначили за боевика "Ан-Нусры".

* Террористическая организация, запрещенная в России.