В Совфеде отреагировали на сообщения Fox News о поставках оружия в Сирию

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия может отправлять в Сирию дополнительное вооружение, в том числе артиллерию, для охраны своих военнослужащих, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее телеканал Fox News сообщил об отправке Россией в Сирию порядка 20 гаубиц М-30. Такие орудия уже состоят на вооружении сирийской армии и есть на хранении в России.

"Я не вижу никаких оснований для беспокойства наших западных коллег. Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом, воевать больше ни с кем не намерена, и если возникает необходимость в усилении наших артиллерийских частей для охраны мест дислокации наших военнослужащих, то здесь нет ничего криминального", — сказал Озеров.

Он напомнил, что в данном Советом Федерации президенту согласии на использование войск в Сирии количество и виды вооружений не оговариваются, поэтому увеличение их численности может происходить без одобрения сенаторов.

Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента Сирии Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в этой стране.

Благодаря этой поддержке Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В марте 2016 года Владимир Путин решил вывести большую часть российской группировки ВКС из Сирии после успешного выполнения поставленных задач.