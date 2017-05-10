Путин наградил военных, отразивших атаку нескольких сотен боевиков в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Группа офицеров Сил специальных операций Минобороны России награждена за участие в операции в Сирии, командиру группы присвоено звание героя России, сообщил в среду телеканал "Россия-24".
"Без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям, позиции. И все-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху", — рассказал он.
Командир отряда также отметил мужество военнослужащих, которые четко выполняли поставленные им задачи.
"Только благодаря этим факторам нам удалось выйти из боя без потерь", — заключил он.
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