Путин наградил военных, отразивших атаку нескольких сотен боевиков в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Группа офицеров Сил специальных операций Минобороны России награждена за участие в операции в Сирии, командиру группы присвоено звание героя России, сообщил в среду телеканал "Россия-24".

В репортаже показаны четыре человека, стоящие спинами к камере. Один из них, командир, отвечая на вопрос корреспондентов, сообщил, что группа из 16 российских спецназовцев вступила в бой против 300 боевиков.

"Без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям, позиции. И все-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху", — рассказал он.

Командир отряда также отметил мужество военнослужащих, которые четко выполняли поставленные им задачи.

"Только благодаря этим факторам нам удалось выйти из боя без потерь", — заключил он.

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