США не хотят быть участниками встреч по Сирии в Астане

АСТАНА, 10 мая – РИА Новости. США не будут становиться участниками переговоров по Сирии, которые проходят в Астане, намерены остаться в качестве наблюдателей, сообщил посол этой страны в Казахстане Джордж Крол.

Четыре раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

"Мы были приглашены в качестве наблюдателя, мы не участники процесса здесь", — сказал Крол журналистам.

Он отметил, что США приветствуют попытки урегулировать ситуацию в Сирии и прекратить кровопролитие.

"Мы за единство Сирии, за суверенитет и независимость Сирии как государства. Только сирийцы сами могут решить политические и внутренние проблемы, без вмешательства других стран", — сказал дипломат, отметив, что главным вопросом является создание условий для прекращения кровопролития.

"Мы не являемся (участниками переговоров в Астане – ред.) и даже сейчас не намерены участвовать в этих переговорах как участники, только наблюдать", — сказал Крол.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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