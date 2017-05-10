США не хотят быть участниками встреч по Сирии в Астане

АСТАНА, 10 мая – РИА Новости. США не будут становиться участниками переговоров по Сирии, которые проходят в Астане, намерены остаться в качестве наблюдателей, сообщил посол этой страны в Казахстане Джордж Крол.
"Мы были приглашены в качестве наблюдателя, мы не участники процесса здесь", — сказал Крол журналистам.
"Мы за единство Сирии, за суверенитет и независимость Сирии как государства. Только сирийцы сами могут решить политические и внутренние проблемы, без вмешательства других стран", — сказал дипломат, отметив, что главным вопросом является создание условий для прекращения кровопролития.
"Мы не являемся (участниками переговоров в Астане – ред.) и даже сейчас не намерены участвовать в этих переговорах как участники, только наблюдать", — сказал Крол.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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