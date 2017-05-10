Турция призвала США отказаться от привлечения YPG к операции в Ракке

АНКАРА, 10 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США не привлекать силы самообороны сирийских курдов (YPG) к операции по освобождению сирийской Ракки от террористической группировки "Исламское государство"*.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ*, несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ*.

"Нужно отделить силы самообороны сирийских курдов (YPG) от арабов. Будет полезно, чтобы арабы вошли в Ракку. Ракка – это город, 99% населения которого составляют арабские сунниты", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Черногории, где находится с визитом. Трансляцию вел телеканал NTV.

Министр добавил, что решение американской администрации о поставках оружия YPG вызывало беспокойство у Анкары.

"Мы не раз говорили, что оружие, которое поставлялось YPG, потом обнаруживалось у (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана. Каждая единица оружия, предоставленная YPG, — это угроза для нас. США очень хорошо знают нашу позицию по этому вопросу. YPG такая же террористическая организация, как и РПК. На встрече нашего президента Тайипа Эрдогана в Вашингтоне с президентом США будет обсуждаться этот вопрос", — сказал он.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ* в Сирии — Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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