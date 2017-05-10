Эксперт рассказал, как поставки курдам оружия из США изменят ситуацию в САР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ситуация в Сирии после решения США о поставках вооружений курдским формированиям может стать более напряженной, при этом отношения Анкары и Вашингтона обострятся, считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Сотников.

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22.9% Да, но проявлять осторожность и не дойти до конфликта с американцами

7.7% Нет, свои задачи Россия там уже выполнила

1.6% Нет, из-за американцев там сейчас опасно оставаться

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Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"* несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ*.

По словам Сотникова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично крайне против возникновения какого-то подобия автономного независимого государства Курдистана.

"Эрдоган действует, исходя из собственной логики. Он харизматичный и независимый политик, которому Вашингтон не указ. Думаю, что будет обострение отношений, оно уже намечалось в связи с общей сирийской ситуацией и операциями турецких военнослужащих на территории Сирии и Ирака. Но после такого решения, которое совершенно неприемлемо для Эрдогана, напряженность и противоречия усилятся еще больше. Я не думаю, что Трамп и Эрдоган будут уступать друг другу. И, конечно, напряженность, внутри Сирии тоже может усилиться", — считает Сотников.

По его словам, Трамп проводит свою политику в отношении Сирии, и решение о поставках вооружений курдам "лишний раз подчеркивает, что американцы делают основную ставку на курдов, как на наиболее боеспособную наземную силу, которая способна активно бороться против ИГ.

Сотников напомнил о запланированном на 15-17 мая визите Эрдогана в США. "В ближайшем будущем мы сможем наблюдать словесную перепалку между Эрдоганом и Трампом. Видимо, эта тема будет обсуждаться и во время визита в США, по крайней мере, со своей стороны Эрдоган, конечно, этот вопрос поднимет и, думаю, стороны будут вести ожесточенные дискуссии", — заключил востоковед.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ в Сирии — Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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