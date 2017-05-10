Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 8

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений, Турция — восемь, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, сообщили в среду в Минобороны РФ.
64.8%Да, до полной победы над террористами
22.9%Да, но проявлять осторожность и не дойти до конфликта с американцами
7.7%Нет, свои задачи Россия там уже выполнила
1.6%Нет, из-за американцев там сейчас опасно оставаться
3%За ситуацией в Сирии я не слежу
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 7, Латакия – 4, Хама – 1", — говорится в сообщении.
Отмечается, что турецкая сторона представительства зафиксировала восемь нарушений, из них в провинциях: Хама – 5, Дамаск – 3.
По данным Минобороны РФ, большинство случаев беспорядочной стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
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