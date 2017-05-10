Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 8

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений, Турция — восемь, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, сообщили в среду в Минобороны РФ.

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22.9% Да, но проявлять осторожность и не дойти до конфликта с американцами

7.7% Нет, свои задачи Россия там уже выполнила

1.6% Нет, из-за американцев там сейчас опасно оставаться

3% За ситуацией в Сирии я не слежу Все опросы Голосовать

В рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного РФ, Турцией и Ираном 4 мая, группами контроля продолжался мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 7, Латакия – 4, Хама – 1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкая сторона представительства зафиксировала восемь нарушений, из них в провинциях: Хама – 5, Дамаск – 3.

По данным Минобороны РФ, большинство случаев беспорядочной стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

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