Косачев прокомментировал продление санкций США в отношении Сирии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Санкции США против Сирии не дали результата и были замещены политикой прямого вмешательства во внутренние дела САР, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций США в отношении Сирии.

"К сожалению, речь идет о продлении санкций, введенных ещё в 2004 году. Они не дали результата тогда и постепенно были замещены политикой прямого вмешательства во внутренние дела Сирии через стимулирование гражданского протеста, начиная с 2011 года", — отметил российский сенатор.

По словам Косачева, результатом стала гражданская война, разрушающая Сирию, и кардинальное усиление террористических группировок на территории страны.

"Вот наглядный пример того, как санкции, задуманные во имя "демократизации", дают прямо противоположный результат. И так, к сожалению, будет и впредь", — заключил политик.

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