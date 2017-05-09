США считают курдов единственной силой, которая может успешно осаждать Ракку

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают курдских повстанцев единственной силой, которая в ближайшее время сможет успешно осаждать сирийский город Ракка, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Курдские отряды — это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку", — сказал он на брифинге.

Журналисты поинтересовались обсуждал ли президент США Дональд Трамп с Турцией свое решение о поставках оружия курдам.

"Я не знаю, обсуждал ли он это. Мне известно, что президент наделил министерство обороны полномочиями по вооружению курдских отрядов в случае необходимости для освобождения Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), — ответил Спайсер.

Он подчеркнул, что Вашингтону "известно об опасениях Турции". Представитель Белого дома заверил Анкару "в приверженности США защите своих союзников по НАТО".

Спайсер также подчеркнул, что после освобождения Ракка должна быть возвращена арабскому населению.

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