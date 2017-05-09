США ожидают, что курды после взятия Ракки оставят город арабскому населению

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США рассчитывают, что курдские вооруженные формирования после освобождения сирийской Ракки от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) передадут управление города местному арабскому населению, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

"Мы ожидаем, что курдские элементы "Сирийских демократических сил" уйдут из Ракки после ее взятия. Мы ожидаем, что управлять (городом) будут сирийские арабы, что отражает состав местного населения", — заявил представитель пресс-службы Пентагона.

Он напомнил, что США в настоящее время видят курдские формирования как "единственную силу, способную взять город и уничтожить ИГ".

"Это ключевой момент – уничтожить криминальные элементы, которые называют себя ИГ*", — сказал собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ*, несмотря на возражения Турции.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ* в Сирии – Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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