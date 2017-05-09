США поставят курдам оружие, необходимое только для освобождения Ракки

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщили РИА Новости в Пентагоне.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ*, не смотря на возражения Турции.

"Мы хорошо осознаем обеспокоенности Турции в области безопасности в связи с этими действиями (США)… Мы передаем это вооружение для достижения конкретной военной цели. Мы передаем определенное количество вооружений, которое необходимо для взятия Ракки", — заявил представитель пресс-службы Пентагона.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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