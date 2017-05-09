"Сирийские демократические силы" ликвидировали 30 боевиков в Табке

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, ими ликвидировано 30 боевиков ИГ*, сообщило курдское агентство Firat.

По сообщению агентства, интенсивные бои между SDF и ИГ* (запрещено в РФ) продолжаются во 2-ом и 3-ем микрорайонах Табки. За сутки ликвидировано 30 боевиков. Большое количество оружия и амуниции попало в руки бойцов SDF.

Кроме того, SDF обеспечили выход из зоны столкновения около 500 мирных граждан. Они переведены в безопасные зоны, ранее освобожденные от ИГ*.

По сообщению другого курдского агентства Hawar News, в освобожденных кварталах Табки в районе Центрального рынка бойцы SDF обнаружили цех по производству оружия, ранее принадлежавший ИГ. Здесь готовили самодельные мины для минометов, снаряды для танков и ракетных установок, сообщает агентство.

* Террористическая организация, запрещенная в России.