ВВС Сирии нанесли массированный удар по ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 9 мая – РИА Новости. ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам ИГ (запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, уничтожены 15 автомобилей, сообщил спутниковый телеканал сирийского телевидения.

"В провинции Дейр-эз-Зор армейские подразделения при поддержке ВВС разгромили позиции и военную технику ИГ* в районе Аль-Макабер. ВВС нанесли массированные удары по позициям ИГ* в городе Мухсан и селениях Аль-Мрат и Абу-Омар. Большое число террористов уничтожено, среди убитых есть иностранные наемники. Разгромлены 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами", — сообщил телеканал.

Кроме того, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ* выпустили ракетные снаряды по кварталу Аль-Жур. Погибли три человека, 10 получили ранения.

*Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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