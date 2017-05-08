Дамаск покинула группа из более тысячи боевиков и членов их семей

ДАМАСК, 8 мая – РИА Новости. Район сирийской столицы Барзе покинула первая группа боевиков и членов их семей численностью 1022 человек, сообщил губернатор Дамаска Бишр Аль-Саббан.

"В рамках реализации договоренности о ликвидации любого вооруженного присутствия в районе Барзе был осуществлен вывоз первой группы боевиков вооруженных группировок и членов их семей на север страны", — сообщил спутниковый телеканал сирийского телевидения со ссылкой на губернатора Дамаска.

По данным телеканала, этот процесс будет проходить в течение нескольких дней до полного освобождения района от боевиков, которые отказываются сложить оружие и сдаться властям. "Статус тех боевиков, которые захотят остаться и сложить оружие, будет урегулирован в соответствии с указом об амнистии", — уточнил телеканал.

Как сообщалось ранее, боевики отправились в провинцию Идлиб. Планируется, что захваченный боевиками квартал сирийской столицы в общей сложности покинут 8 тысяч человек. Таким образом Барзе полностью вернется под контроль правительственных сил, после чего начнется процесс восстановления инфраструктуры и возвращения мирных граждан.

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